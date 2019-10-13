Сборная России досрочно вышла на чемпионат Европы

Сборная России по футболу досрочно вышла на чемпионат Европы 2020 года

Футболисты сборной России со счетом 5:0 одержали победу над командой Кипра в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года и гарантировали себе участие в финальной части турнира.

Встреча прошла в Никосии на стадионе ГСП, передает ТАСС.

После восьми матчей сборная России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. За два тура до конца отборочного турнира россияне стали недосягаемыми для идущих третьими киприотов, в активе которых 10 очков.

Сборная России стала второй командой из группы I, отобравшейся на чемпионат Европы 2020 года, ранее подобного достижения добилась команда Бельгии.