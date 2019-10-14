Руни заметили в ночном клубе со стриптизершами

Руни провел время в ночном клубе со стриптизершами

Бывший футболист сборной Англии, который сейчас выступает в американском "Ди Си Юнайтед", Уэйн Руни провел время в ночном клубе, сообщает Daily Mail.

Футболист отправился из один из ночных клубом США, где весело проводил время рядом со стриптизершами. При этом свою личность Руни не скрывал и делал фотографии со всеми желающими.

Не так давно жена Руни обвинила супругу Джейми Варди в том, что та передавала информацию из ее закрытого аккаунта британскому таблоиду The Sun.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович и Руни попали в число претендентов на звание лучшего гола в MLS.