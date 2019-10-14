Игрок покинул сборную Англии и отправился в казино

Игрок покинул сборную Англии из-за болезни и отправился в казино

Полузащитник "Лестер Сити" Джеймс Мэддисон был замечен в казино после того, как он покинул расположение сборной Англии перед матчем отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Чехии, передает The Sun.

По информации издания, футболист не попал в заявку на игру из-за болезни. После этого хавбек вылетел в Лестер и отправился в казино.

В The Sun обвинили полузащитника в неуважении к национальной команде, так как он отказался смотреть матч сборной.

Встреча между Англией и Чехией, прошедшей в Праге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.