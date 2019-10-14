Игнашевич порассуждал об отказе «Торпедо» от РПЛ

Игнашевич порассуждал о возможном отказе «Торпедо» от РПЛ

Как сообщает "Чемпионат", специалист не знает, как может обернуться ситуация.

"Конечно, хочется играть в высшей лиге, однако я просто занимаюсь своей работой. Роман Иванович Авдеев думает как бизнесмен: логично, что есть несколько сценариев, и мы будем готовы ко всему. У "Торпедо", по сути, нет инфраструктуры — надо немного подождать. Мы еще в ПФЛ можем вылететь!" — заявил наставник бело-черных.

Стоит отметить, что "Торпедо" возглавляет турнирную таблицу Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с 43 очками.

Ранее Мамаев забил первый гол за "Ростов" в "двусторонке".