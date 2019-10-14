Роналду забил 700-й гол в карьере

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Украины принимает национальную команду Португалии. Встреча в эти минуты проходит на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. К 77-й минуте украинская команда ведёт в счёте — 2:1.