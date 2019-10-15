Тедеско сравнил себя с жонглером

Тедеско: если охарактеризовать себя одним словом, то я — жонглёр

34-летний немецкий специалист итальянского происхождения Доменико Тедеско дал презентационную пресс-конференцию на «Открытие Арене» по случаю подписания контракта с красно-белыми и вступления в должность главного тренера столичной команды.

«Моё сердце бьётся в унисон с «Шальке»»

— Для меня большая честь быть здесь и быть тренером «Спартака» — команды с огромной историей, — признался Тедеско. — Сейчас у меня интересный момент в жизни: я знакомлюсь с командой, и меня переполняет чувство радости.

— Вы уже провели первую тренировку с командой. Какие остались впечатления о футболистах, их сильных и слабых сторонах? Над чем нужно работать в ближайшее время?

— По первой тренировке некорректно говорить о сильных и слабых сторонах игроков. К тому же в команде много травмированных, а кто-то уехал в сборные. Я пока смотрю, в каком состоянии игроки, как они реагирую на мои требования.

— «Спартак» продолжают называть великим клубом, хотя почти за 20 лет команда стала чемпионом только один раз, а в еврокубках ничего не добилась. Не считаете, что «Спартак» на данный момент утратил статус великого клуба? И что этот во многом искусственно раздутый статус даже мешает команде?

— Руководители клуба Леонид Федун Томас Цорн реально оценивают ситуацию и от этого отталкиваются. Прошлые заслуги команды понятны и очевидны, но надо думать о реальном будущем. В разговоре с руководством «Спартака» была затронута важная тема о том, что мы сейчас должны думать не о местах в таблице, а о том, чтобы стабилизировать игру команды, а уже потом выходить на ведущие позиции. Вижу, что «Спартак», несомненно, имеет большой потенциал, и мы будем шаг за шагом идти к высшим целям.

— Некоторые эксперты считают, что немецкий «Шальке», наставником которого вы были с 2017 по март 2019 года, при вас играл в пас ради паса, часто терял мячи. Порой вы сознательно упрощали игру команды, потому что у «Шальке» не было успехов, но нужны были сиюминутные результаты. Но такой футбол не был ярким. Со «Спартаком» вы тоже будете приносить зрелищность в жертву результату?

— Сейчас мы ведём разговор о «Спартаке», а не о «Шальке». Но если оглянуться на мою работу в бундеслиге, было много разных игр, в которых «Шальке» показывал разные стили. А сейчас все мои мысли связаны со «Спартаком». Мы будем искать свой стиль, но упрощать игру не собираемся.

— Известно, что у вас были тёплые отношения с «ультрас» «Шальке». Успели ли уже познакомиться с активными фанатами «Спартака»? Согласны, что тесная коммуникация с болельщиками приведёт команду к успеху?

— Вы сами знаете, что моё сердце бьётся в унисон с «Шальке». Сейчас ситуация для меня непростая ситуация. Но между «Спартаком» и «Шальке» можно провести много параллелей, и мы будем стараться извлекать полезное из взаимоотношений с фанатами.

— Кто войдёт в ваш тренерский штаб? Останется ли в нём кто-то из прежнего штаба?

— В штаб войдут Андреас Хинкель , которого я знаю еще со времён совместной работы в «Штутгарте», а также тренер вратарей Макс Урвански. Это люди, на которых я могу положиться. А тренером по физподготовке будет человек с российской стороны (генеральный директор «Спартака» Томас Цорн уточнил, что это серб Владимир Чипзанович, хорошо говорящий по-русски. — News.ru).

«Сейчас надо просто взбодрить команду»

— Ваш предшественник Олег Кононов обещал, что поставит игру «Спартаку» за четыре месяца. Вы можете назвать срок, за который сможете сделать это?

— Мы до середины декабря, пока не наступит зимняя пауза, будем стараться просто набирать очки. Сейчас не время раздавать какие-то обещания. Будем игрокам внушать уверенность в своих силах, чтобы они пришли в себя, набирали очки в каждом матче. Сейчас команду надо просто взбодрить.

— Вы наверняка имеете представление о составе «Спартака». Кого в нём можете выделить, кроме Андре Шюррле?

— Я внимательно следил за чемпионатом мира 2018 года в России, а также за играми сборных и клубов в последнее время. Поэтому мне известны спартаковцы Георгий Джикия Зелимхан Бакаев . Буду стараться как можно быстрее и ближе познакомиться со всеми игроками команды. Из иностранных игроков приходилось слышать об Эсекиэле Понсе.

— Как могли бы охарактеризовать себя как тренера одним словом?

— Жонглёр. Разумеется, это касается тактических вопросов (улыбается).

— Если продолжить разговор о тактике, какую схему намерены использовать в «Спартаке»: в два или три центральных защитника?

— Я знаю, что в «Спартаке» есть три хороших центральных защитника — Самюэль Жиго, Джикия и Илья Кутепов . Поэтому мы можем рассматривать разные схемы: и с тремя центральными защитниками, и с Джикией на левом краю. Это не принципиально. В четыре защитника тоже можно играть. Но если играем в три центральных, теряется активность атакующих действий.

— Есть у вас приоритетная схема, исходя из имеющегося набора игроков?

— Я знаю игроков «Спартака» пока в основном лишь по просмотру телевизора и видео. Вживую всё совсем по-другому. Поэтому нужно тренироваться и смотреть, делать выводы. Кроме того, нужно выбирать тактику и в зависимости от соперника.

— Что для вас более предпочтительно: выиграть 1:0 или 4:3?

— Предпочёл бы видеть более результативную игру, поэтому четыре забитых мяча — более привлекательный для меня результат.

— Перед подписанием контракта со «Спартаком» вы общались с владельцем клуба Леонидом Федуном. Какое впечатление он произвёл?

— С Федуном встречался пока лишь один раз. У нас был хороший разговор, важный для меня. Это было необходимо, чтобы познакомиться, установить личный контакт. Я благодарен Федуну и Цорну, что они выразили мне доверие и позволили стать частью «Спартака».

«Джикии не следует беспокоиться за капитанскую повязку»

— Состав «Спартака» совсем недавно серьёзно обновился под прежнего тренера. Не видите ли вы в этом противоречий?

— Для меня не имеет значения, что в команде собраны игроки, которых брали для Кононова. Главное — узнать их всех получше и понять, кто на что способен на поле.

— В «Шальке» вы не нашли общего языка с Бенедиктом Хёведесом, который вынужден был уйти в московский «Локомотив». А затем забрали капитанскую повязку у Налдо. Вы конфликтный тренер? Стоил ли беспокоиться Джикии, что у него вы тоже отберёте капитанскую повязку?

— В жизни и в футболе бывают разные ситуации. Не нужно ко всему подходить однобоко. Между игроком и тренером всегда есть определённые моменты, которые со стороны выглядят несколько иначе. Не следует считать меня конфликтным тренером. А что касается Джикии, ему не стоит беспокоиться за капитанскую повязку.

— С Хёведесом вы не нашли общего языка, потому что он был старше вас? В «Спартаке» есть защитник Андрей Ещенко, которому вы тоже уступаете по возрасту. Как скидываются ваши отношения с игроками, которые старше вас?

— Возраст — не основное в работе тренера и его отношениях с игроками. Здесь нет никаких проблем. И Ещенко тоже, как и Джикия, может быть спокоен.

— Вы знаете много языков, поэтому раньше вам не требовался в тренерской работе переводчик. Но русским вы не владеете, поэтому впервые придётся воспользоваться услугами переводчика. Это важный нюанс с той точки зрения, что игроки не будут воспринимать ваши указания напрямую?

— Для меня работа с переводчиком не несёт никаких проблем, так же, как и без переводчика. Нужно просто к этому привыкнуть. Это нормальная ситуация.

— Вы начинали свою тренерскую карьеру фактически в деревне, и с этими командами низших дивизионов стали регулярно побеждать. Со «Спартаком» будет так же?

— Да, я начинал в командах девятого дивизиона Германии. Но потом работал в «Шальке» и с ним добился определённых успехов. Думаю, аналогии здесь не уместны.

— Сегодня вытащить «Спартак» на призовые места в чемпионате кажется задачей нереальной. Но у команды осталось всего четыре игры, чтобы выиграть Кубок России. Если вы его выиграете, болельщики вас поднимут на небеса. Говорило ли с вами руководство о приоритетах на этот турнир?

— Я знаю, что скоро у нас игра с «Ростовом». Но сейчас про Кубок говорить рано. Мы должны хорошо подготовиться к игре с «Рубином» в премьер-лиге. Для нас все турниры важны, и Кубок в том числе. Будем пытаться идти к максимальному результату во всех матчах.

«Ничего не имею против пиджаков»

— Чем привлёк вас «Спартак», который вылетел из еврокубков и неудачно играет в чемпионате России?

— Было немало аргументов в пользу Москвы. Мне очень понравился город, конечно же, Красная площадь. Беседа с Томасом Цорном тоже сыграла определённую роль.

— Какие ошибки были у вас в «Шальке»? Полностью их проанализировали, чтобы не повторить здесь, в Москве?

— Я семь месяцев был без работы и за это время должен был многое переосмыслить. Наверное, были у меня неправильные действия, и я имею представление о том, что делал тогда не так. Нужно было затратить много энергии, чтобы тогда в «Шальке» что-то функционировало. Понятно, что у нас было много времени на подготовку, и мы много чего сделали перед тем сезоном хорошего. Но потом, по ходу чемпионата были моменты, которые трудно объяснить.

— Готовы ли вы работать под давлением, которое всегда есть и будет в таком клубе, как «Спартак»?

— Давление для меня — вообще не тема. Я понимаю, что это такое, поэтому готов работать, даже если случится несколько поражений подряд.

— Готовы ли к нападкам со стороны прессы и болельщиков, которые спрашивают с тренера «Спартака» вдвойне?

— Я хочу со всеми познакомиться — и с фанатами, и с журналистами. Потому что это тоже моя работа.

— Вы стильно одеваетесь. Но, судя по работе в «Шальке», больше предпочитаете носить не пиджак, а кардиган. Не любите пиджаки?

— Для меня нет особых предпочтений в одежде. И я ничего не имею против пиджаков. Одежда — не самый ключевой фактор. Важна работа: результат и мотивация игроков.

— В России работало очень много иностранцев, но ни один тренер не учил русский язык. Будете ли вы первым иностранным специалистом, который даст интервью на русском или заговорит на нём на пресс-конференции после матча?

— Я охотно учу новые языки. Но языки, которые знаю, ничего общего с русским не имеют. И всё-таки у меня есть желание — выучить язык вашей страны. Надеюсь, что когда-нибудь смогу что-то сказать на русском. Вы это наверняка услышите.