Сафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом

Вчера, 15 октября отечественные футболисты встретились со сборной Эстонии в гостевом матче квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Россияне обыграли хозяев со счетом 5:0.

По словам Сафонова, информация об испорченных отношениях — лишь слухи, которые распространяют недоброжелатели команды.

"Это все бред. Я уехал с прошлого сбора из-за травмы. На этот прибыл уже готовым. У нас хорошие отношения.

Мы готовы побеждать и идти дальше", — заявил вратарь.

Футболист также отметил, что матч с Эстонией вышел обычным.