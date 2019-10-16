Сафонов прокомментировал конфликт с тренерским штабом 

Вратарь молодежной сборной России Матвей Сафонов прокомментировал слухи о конфликте команды с тренерским штабом, передает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Вчера, 15 октября отечественные футболисты встретились со сборной Эстонии в гостевом матче квалификации на чемпионат Европы 2021 года. Россияне обыграли хозяев со счетом 5:0.
По словам Сафонова, информация об испорченных отношениях — лишь слухи, которые распространяют недоброжелатели команды.
"Это все бред. Я уехал с прошлого сбора из-за травмы. На этот прибыл уже готовым. У нас хорошие отношения.
Мы готовы побеждать и идти дальше", — заявил вратарь.
Футболист также отметил, что матч с Эстонией вышел обычным.
"Мы вышли и уверенно победили. Это заслуженная победа, несмотря на небольшие ошибки", — добавил Сафонов.
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил невызов в сборную Сафонова и Александра Максименко.