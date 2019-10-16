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Черчесов поправил заговорившего об игроках-миллионерах Соловьева 

Lenta.ru + ещё 10 1 час назад
Черчесов поправил Соловьева
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов стал гостем программы «Вечер с Владимиром Соловьевым». Запись эфира доступна на YouTube.
«Как удалось из миллионеров, испорченных деньгами, славой и околофутбольной жизнью ребят превратить в настоящих звезд, за которых болеет страна и которые чувствуют за нее ответственность?» — поинтересовался Соловьев.
Черчесов поправил телеведущего, отметив, что в сборной играют «нормальные ребята, которые любят свою страну», а вопрос заработка уходит на второй план. Соловьев согласился с мнением наставника национальной команды, добавив, что игроки могут получать сколько угодно, лишь бы продолжали биться на поле.
Приглашение Черчесова в эфир шоу приурочено к выходу сборной на чемпионат Европы-2020. Команда гарантировала себе досрочное попадание на турнир, благодаря победам над Шотландией и Кипром.
Станислав Черчесов возглавил российскую сборную в 2016 году. На чемпионате мира-2018 команда под его руководством дошла до четвертьфинала турнира, уступив будущим вице-чемпионам хорватам.
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Футбол , Станислав Черчесов , Владимир Соловьев , СБОРНАЯ РОССИИ
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