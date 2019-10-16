Черчесов назвал условие вызова Кокорина и Мамаева в сборную

Черчесов отметил, что в футболе игрок, получивший красную карточку, пропустит следующий матч, но затем сможет играть дальше.

«Но это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился», — подчеркнул тренер.

В заключение Черчесов отметил, что тренерский штаб сборной России требовательно, но справедливо относится к игрокам.

Как сообщал «Рамблер», ранее Кокорин и Мамаев вышли из колонии, где отбывали наказание за драку. В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал футболисты и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО

В мае суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.