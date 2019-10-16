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Черчесов назвал условие вызова Кокорина и Мамаева в сборную 

Рамблер + ещё 9 2 часа назад
Черчесов назвал условие вызова Кокорина и Мамаева в сборную
Фото: ТАСС
Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что вышедшие из колонии игроки Александр Кокорин и Павел Мамаев смогут вернуться в национальную команду, если «убедят народ». Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на эфир «России 1».
Черчесов отметил, что в футболе игрок, получивший красную карточку, пропустит следующий матч, но затем сможет играть дальше.
«Но это все-таки не моя личная сборная, а сборная России. Меня могут убедить игрой, но надо, чтобы и народ убедился», — подчеркнул тренер.
В заключение Черчесов отметил, что тренерский штаб сборной России требовательно, но справедливо относится к игрокам.
Как сообщал «Рамблер», ранее Кокорин и Мамаев вышли из колонии, где отбывали наказание за драку. В прошлом году были опубликованы видео с потасовками, в которых участвовал футболисты и их друзья в Москве. Футболисты стали фигурантами двух дел — о побоях и хулиганстве, их отправили в СИЗО.
В мае суд приговорил Кокорина к одному году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаев получил один год и пять месяцев. День, проведенный в СИЗО, засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима. Благодаря этому и УДО футболисты вышли на свободу 17 сентября, проведя в колонии два месяца.
Кокорин после выхода из колонии начал индивидуальные тренировки в «Зените». Клуб сможет заявить его для участия в РПЛ во время следующего регистрационного периода. Мамаев расторг контракт с «Краснодаром» и подписал двухгодичное соглашение с «Ростовом».
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Комментарии
Футбол , Станислав Черчесов , Павел Мамаев , Александр Кокорин , Зенит , СБОРНАЯ РОССИИ , ФСИН
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