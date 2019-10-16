Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннеса

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд попал в книгу рекордов Гиннеса, сообщается на официальном сайте премии.

We recently sat down with @LFC and @England right-back @trentaa98 to reflect on the record-breaking season that got him a spot in #GWR2020 ⚽️ 📖— GuinnessWorldRecords (@GWR) 15 октября 2019 г. Футболист установил рекорд английской Премьер-лиги по числу голевых передач среди защитников. В сезоне-2018/19 Александер-Арнольд отметился 12-ю результативными передачами, побив рекорд бывших футболистов «Эвертона» — Энди Хинчклиффа (1994/95) и Лейтона Бэйнса (2010/11).

Фото можно посмотреть в «твиттере» книги рекордов Гиннеса.

«Для меня это большая честь. Я всегда хотел идти вперёд и помогать команде создавать как можно больше моментов. Конечно, партнёры должны забивать голы, потому что футбол — командная игра и без этого подобный рекорд не был бы возможен", — сказал футболист.