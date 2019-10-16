Месси получил «Золотую бутсу» из рук сыновей

Сегодня, 16 октября, состоялась церемония вручения «Золотой бутсы» нападающему «Барселоны» Лионелю Месси

«Золотая бутса» — награда, вручаемая лучшему бомбардиру национальных чемпионатов стран, входящих в УЕФА . 32-летний Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз и является рекордсменом.

Для того, чтобы вручить приз Лионелю, на сцену вышли его сыновья: 6-летний Тьяго и 4-летний Матео передали награду отцу. К ним присоединилась супруга Месси Антонелла Рокуццо

Ранее Месси получил «Золотую бутсу» в сезонах 2009/2010, 2011/2012, 2012/2013, 2016/2017 и 2017/2018. В прошлом сезоне Месси забил 36 мячей в испанской Ла Лиге.

Отметим, что при определении обладателя «Золотой бутсы» учитываются коэффициенты чемпионата: в пяти топ-лигах Европы один гол оценивается в два очка, каждый гол в лигах, занимающих с 6-го по 21-е место в рейтинге УЕФА, оценивается в 1,5 очка. Во всех остальных лигах каждый гол стоит 1 очко.