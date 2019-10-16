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За год Роналду заработал 72 миллиона на рекламе в инстаграме. У Месси вдвое меньше 

SPORT24.ru + ещё 3 1 час назад
За год Роналду заработал 72 млн на рекламе в инстаграме
Фото: Instagram
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду заработал больше всех в мире на рекламе в инстаграме за последние 12 месяцев.
Fox Sports со ссылкой на исследование Buzz Bingo сообщает, что, доход 34-летнего португальца составил 72 миллиона долларов, которые он получил за размещение 34 рекламных постов. Нападающий «Барселоны» Лионель Месси за этот же период заработал 35,3 миллиона за 36 рекламных публикаций.
На четвертом месте в списке расположился бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм. Реклама в социальной принесла ему за последний год 16,25 миллиона долларов.
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Футбол , Дэвид Бекхэм , Лионель Месси , Криштиану Роналду
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