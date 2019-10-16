За год Роналду заработал 72 млн на рекламе в инстаграме

За год Роналду заработал 72 миллиона на рекламе в инстаграме. У Месси вдвое меньше

SPORT24.ru: последние новости

Черчесов: «Дзюба взрослеет, его надо подправлять и иногда не мешать»

Яремчук: «Украина не как Россия — обыграла Шотландию и будет всем рассказывать, что выиграет Евро»

Сафин назвал трех самых популярных спортсменов России, не включив в их число Овечкина