Эта болезнь неизлечима? Как процветает расизм в футболе

Матч отборочного этапа чемпионата Европы — 2020 между сборными Болгарии и Англии едва не был сорван из-за непрекращающихся расистских лозунгов и оскорблений. «Газета.Ru» — о том, как расизм на трибунах продолжает оставаться одной из главных проблем в мировом футболе и как бороться с его проявлениями.

Что произошло

14 октября сборная Англии на выезде одержала крупную победу над командой Болгарии в матче отборочного этапа чемпионата Европы. Однако сама встреча запомнилась не разгромным счетом 6:0 в пользу подопечных Гарета Саутгейта и не высокой результативностью Рахима Стерлинга Харри Кейном , а тем, что творилось на трибунах стадиона «Васил Левски» в Софии. На протяжении едва ли не всего матча болельщики хозяев скандировали расистские кричалки и оскорбления в адрес темнокожих футболистов английской сборной, а таковых в заявке гостей было сразу девять.

Помимо лозунгов на почве расизма группа фанатов из Болгарии также демонстрировали нацистские приветствия и даже вывесили на трибуне футболки, на которых были изображены логотип Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и надпись «No respect» («Без уважения»), что в свою очередь является прямой отсылкой к одному из главных принципов организации: УЕФА уже давно активно ведет кампанию «Respect», направленную на борьбу с любыми проявлениями расизма и экстремизма в футболе.

Из-за поведения болгарских фанатов матч оказался под угрозой срыва. Уже в первом тайме диктор объявил по стадиону, что в случае продолжения акции с оскорблениями на расовой почве игра будет отменена. Впрочем, предупреждения на болельщиков никак не повлияли, и расистские лозунги продолжились.

В результате главный арбитр матча Иван Бебек из Хорватии вновь остановил встречу и, посовещавшись с Саутгейтом, увел команды с поля в подтрибунное помещение.

Несмотря на возможность отказаться доигрывать встречу, англичане приняли решение игру продолжить. Как отметил уже после матча Гарет Саутгейт, его подопечным пришлось испытать высокое давление и стресс, однако это не помешало его команде добиться удовлетворительного результата. Более того, капитан сборной Англии и «Ливерпуля» Джордан Хендерсон и вовсе заявил, что разгромной победой своей команды хотел заставить болгарских фанатов страдать.

«Неприятно оказаться участником такого, подобные вещи в 2019 году не должны происходить. Все это очень расстраивает. В то же время я считаю, что мы, как команда, хорошо справились с ситуацией.

В перерыве мы поговорили и решили, что продолжим игру. Мы хотели выйти на второй тайм, чтобы заставить соперника и его фанатов страдать. Думаю, нам это удалось», — цитирует Хендерсона Evening Standard.

После матча Федерация футбола Англии (ФФА) выразила намерение обратиться в УЕФА с требованием рассмотреть эпизоды с проявлениями расизма во время матча и вынести наиболее суровое наказание, и в итоге дело в отношении Болгарии было открыто. Причем сразу по нескольким статьям: о расистском поведении болельщиков, бросании фанатами посторонних предметов на поле и неуважении к национальному гимну.

Первые же санкции — не со стороны УЕФА, что важно, — последовали моментально. По данным Daily Mail, сразу после игры болгарская полиция арестовала как минимум пятерых фанатов, подозреваемых в участии в расистской акции. Помимо этого произошли изменения и в самом Футбольном союзе Болгарии ( ФСБ ). Так, глава организации Борислав Михайлов подал в отставку после того, как этого немедленно потребовал премьер-министр страны Бойко Борисов.

Произошедший скандал на матче с англичанами дошел и до того, что Борисов также отправил Министерству спорта Болгарии распоряжение о прекращении каких-либо контактов и связей ведомства с коллегами из национального футбольного союза. Недовольство премьер-министра страны дошло до того, что в штабе ФСБ сотрудники полиции провели обыски: вся территория комплекса была заблокирована, никого из сотрудников федерации оттуда не выпускали.

Санкции и наказания не работают

В современном футболе с любыми проявлениями расизма и экстремизма футбольные ассоциации — в том числе и УЕФА — борются следующим образом: сначала выносится предупреждение с денежным штрафом, затем частично закрываются трибуны и доступ на фанатский сектор, в случае еще одного повторения инцидента следующие домашние матчи команда проводит без зрителей, а самым суровым наказанием может стать лишение очков или вовсе дисквалификации команды. Последнее случается крайне редко, чаще же ведомства ограничиваются штрафом и частичным закрытием трибун стадиона. Кроме того, в случае обнаружения конкретных людей, причастных к акциям, направленным на оскорбление футболистов и иных лиц по расовому признаку, им запрещается доступ на любые спортивные мероприятия: либо временно, либо пожизненно.

Однако данная схема работает неисправно, ведь конечная цель — искоренения расизма и экстремизма на матчах — в итоге не достигается.

В случае с фанатами из Болгарии этот вывод делается максимально просто, ведь ранее болгарская команда уже была наказана частичным закрытием трибун на последних двух матчах отборочного цикла чемпионата Европы. Более того, болгарские болельщики всячески приветствуют проявление расизма на стадионах. У УЕФА в ходе кампании «Respect» также имеется соответствующий лозунг: «Say no to racism» («Скажите «нет» расизму»). Болгары же на футбольных матчах вывешивают баннеры с противоположным высказыванием — «Say yes to racism».

Случаи проявления расизма также широко распространены и в других странах Европы. Например, в Италии. Об этом неоднократно жаловались темнокожие футболисты из итальянских грандов. Один из последних инцидентов произошел на матче 2-го тура Серии «А» между «Кальяри» и «Интером», в ходе которого фанаты клуба из Сардинии на протяжении игры оскорбляли бельгийского форварда «нерадзурри» Ромелу Лукаку по расовому признаку. Тогда нападающий миланского клуба выступил с заявлением, обвинив фанатов «Кальяри» в расизме, на что получил крайне неожиданный ответ, причем от болельщиков своего же клуба.

Так, представители ультрас-группировки «Интера» рассказали Лукаку о том, что любые уханья и оскорбительные кричалки якобы направлены не на то, чтобы вытеснить футболиста по его расовому признаку, а лишь негативно повлиять на него во время игры и спровоцировать неудачные игровые действия на футбольном поле. То есть некоторые фанаты, оскорбляя футболистов другой расы и национальности, искренне считают, что ничего плохого не совершают, что их, впрочем, никак не оправдывает.

Как с этим бороться?

О том, что нынешний формат борьбы с расизмом работает неудачно, заявил даже президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино . Произошедшее в матче Болгария — Англия побудило главу ФИФА открыть вопрос о внесении корректив в дисциплинарный кодекс федерации и найти новые средства борьбы с расизмом.

«Нам понадобится поддержка со стороны государственных органов, чтобы помочь выявить и наказать виновных, также необходимо подумать о том, что мы можем сделать, чтобы это искоренить. В 2009 году УЕФА ввел трехэтапную процедуру борьбы с расизмом и сделал правила более жесткими. Однако, как мы видим, нам нужно придумать что-то новое для борьбы с этой болезнью, которая в некоторых регионах только ухудшается.

Я призываю все руководящие футбольные органы присоединиться к нам и вместе подумать о новых, более эффективных способах искоренения расизма в футболе. Я предлагаю всем организациям, проводящим футбольные соревнования, принять правила, предусматривающие пожизненный запрет на посещение стадионов для тех, кто признан виновным в расистском поведении на футбольном матче. Затем ФИФА сможет применять такие запреты на мировом уровне», — приводит сообщение Инфантино ТАСС.

О проблемах с проявлением расизма в футболе «Газете.Ru» рассказал и заслуженный мастер спорта СССР, бывший член комитета по этике РФС , а также президент общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация футбола» (ВФФ) Анзор Кавазашвили

«Если какой-то человек имеет иной цвет кожи, национальность, говорит на ином диалекте, то это не дает никакого права другому человеку оскорблять того по национальному признаку. В спорте, как нигде, при наличии жесткого характера человек может проявить себя с худшей стороны. На эмоциях он может высказать все что угодно, это порой никак не контролируется. Так что подобные случаи происходят далеко не только со стороны фанатов.

Что касается их, то надо понимать, что болельщики это в первую очередь толпа. И чаще всего в этой толпе имеется хотя бы один провокатор, который знает, что, когда и как именно нужно говорить, чтобы спровоцировать всех остальных. В России имеется специальная комиссия, которая рассматривает подобные эпизоды. Их члены общаются с представителями фанатских группировок, проводят с ними профилактические беседы, чтобы оскорбления с трибун, в том числе и расистские, прекратились», — заявил он.

Также Кавазашвили рассказал о случае, который произошел во времена его футбольной карьеры, когда он был игроком сборной СССР. Так, он и его соотечественники едва не стали жертвой оскорбления по национальному признаку среди аргентинских болельщиков.

«Я прекрасно помню случай, который произошел в Южной Америке, когда мы, сборная СССР, играли с Аргентиной. Группа местных болельщиков вывесила на трибуне баннер, на котором было написано: «Русские, вон отсюда!». Но, что примечательно, остальной народ освистал ту небольшую толпу, и в считанные минуты полиция вывела тех людей со стадиона. Это говорит о том, что государственная политика направлена на искоренение расизма и экстремизма в том числе и на спортивных мероприятиях», — отметил он.

Возвращаясь к вопрос о борьбе с расизмом, то в России, по словам Кавазашвили между членами комитетов РФС проводятся специальные лекции. Нередко для этого подключают и сотрудников правоохранительных органов , которые специализируются на борьбе с экстремизмом. Так, работники МВД обучают футбольных чиновников тому, как предвидеть возможный конфликт на расовой почве и предотвратить.

«Борьба с расизмом и экстремизмом на стадионах — целая философия, к которой надо подходить крайне серьезно. Можно ли внести какие-либо коррективы? Во-первых, существует определенный устав. Во-вторых, перед началом каждого сезона ведется определенная беседа с клубами, на которых и оговариваются определенные условия. То есть клубы, подписываясь, соглашаются с тем, что способны проконтролировать своих же болельщиков, чтобы не допустить подобных ситуаций. Если же на деле этого не выходит, то следуют санкции: ищут зачинщиков, штрафуют, могут лишить турнирных очков или вовсе отстранить от участия в чемпионате.