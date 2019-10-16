Тренером футбольного «Динамо» может стать поляк Михневич

Согласно информации ТАСС, одним из кандидатов на замещение вакансии является польский специалист Чеслав Михневич. В настоящее время 49-летний Михневич тренирует молодежную сборную Польши, которая выступает в одной отборочной группе с нашей командой. Ранее Михневич работал с клубами "Лех" и "Заглембе".

Михневич — единственный кандидат на пост главного тренера 11-кратных чемпионов страны. Не исключено возвращение в "Динамо" румынского специалиста Дана Петреску, уже работавшего с командой в 2012-14 годах.