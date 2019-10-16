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Черчесов: «В матче с Бельгией неплохо бы взять реванш. Удовлетворить самолюбие с топ-командой» 

SPORT24.ru + ещё 1 52 минуты назад
Черчесов хочет удовлетворить самолюбие в матче с Бельгией
Фото: РИА Новости
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о принципиальности матча с Бельгией в рамках отбора Евро-2020. Встреча состоится 16 ноября.
«Раз ты участвуешь в турнире — надо бороться за победу. Мы и перед чемпионатом мира сказали: Кубок один, за него надо реально побороться. Сейчас групповой турнир продолжается, мы идем на втором месте. Кто не знает, могу подсказать: группы при жеребьевке будут складываться из корзин по результатам квалификационных игр, а не по месту в рейтинге.
Если мне память не изменяет, мы с французами делим сейчас место. После крупной победы над Кипром Россия — лучшая среди вторых. Этого мало. Поэтому после Кипра я сказал команде: радоваться будем потом, время после игры — это уже время перед следующей игрой.
Помериться силами с Бельгией принципиально важно, тем более что в первом матче мы уступили. Реванш было бы неплохо взять. Удовлетворить самолюбие в матче с топ-командой — бельгийцы же сейчас первые в мире в ранг-листе. И тогда мы точно будем знать, чего стоим. С любой командой сложно играть, но мало кто сегодня с ними сравнится. Отталкиваясь от Бельгии, будем реально понимать, кто поможет сборной России на чемпионате Европы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».
Сборная России гарантировала себе место на чемпионате Европы 2020 года, но сохраняет шансы на первую строчку в группе I. После 8 туров в активе россиян 21 очко и второе место. Отставание от лидирующей Бельгии составляет три очка.
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Футбол , Станислав Черчесов , СБОРНАЯ РОССИИ
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