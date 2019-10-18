Семин рассказал о травме Джорджевича

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал травму форвадрда Луки Джорджевича, которую он получил в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
«Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.
Джорджевич был заменён уже на 30-й минуте. после фола Исмаэла форвард «Локомотива» неудачно приземлился на газон и после оказания помощи покинул пределы поля на электромобиле.
Ранее Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым.