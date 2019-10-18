Семин рассказал о травме Джорджевича

Сёмин рассказал о характере травмы Джорджевича

«Перелома нет, но травма существенная. Не очень хороший подворот колена. Завтра будет информация.», — приводит слова Сёмина пресс-служба клуба.

Джорджевич был заменён уже на 30-й минуте. после фола Исмаэла форвард «Локомотива» неудачно приземлился на газон и после оказания помощи покинул пределы поля на электромобиле.

Ранее Сёмин заявил, что для «Локомотива» матч с «Ахматом» не был простым.