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УЕФА решил разводить команды России и Косово 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
УЕФА решил разводить команды России и Косово
Фото: РИА Новости
Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Как сообщается на официальном сайте УЕФА, матчи отборочного этапа женского чемпионата Европы 2021 года между национальными командами пройдут на нейтральном поле.
22 июля 2010 года Международный суд ООН признал законность решения властей Косово о провозглашении независимости от Сербии. Россия не признала это решение.
Ранее в УЕФА рассказали, когда Россия и Украина смогут сыграть между собой.
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Футбол , УЕФА , ООН , ИТАР-ТАСС
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