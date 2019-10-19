«Я попросил доктора ампутировать мне ноги»

Экс-форвард сборной Аргентины рассказал о страшной травме

Бывший нападающий сборной Аргентины Габриэль Батистута рассказал о серьезном повреждении своей лодыжки, передает Corriere della Sera.

В сентябре 2019 года 50-летнему экс-футболисту была проведена операция по протезированию лодыжки. Он отметил, что решение об операции он принимал около семи лет. Теперь бывшему игроку осталось дождаться только момента снятия шины, чтобы понять, прошло ли хирургическое операция нормально.

"Как только я закончил карьеру, я обнаружил, что мои лодыжки раздроблены на кусочки. Кость на кости, вес 86–87 кг: малейшее движение превращалось в муку. Та же проблема, что и у ван Бастена, который сказал футболу "достаточно" в 28 лет.