Скончался оставивший СССР без Евро футболист

Скончался футболист Жордао. Его гол оставил сборную СССР без Евро-1984

Наиболее известен форвард по выступлениям за лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». В составе этих клубов Жордао четырежды становился чемпионом Португалии, три раза нападающий выигрывал Кубок страны. Руй Жордао дважды становился лучшим бомбардиром португальского первенства.

Российским болельщикам футболист запомнился по матчу, проходившему 13 ноября 1983 года, где он забил решающий гол в ворота СССР, который помог его сборной квалифицироваться на Евро-1984 и выбил из квалификации советскую команду. Португалия на европейском первенстве стала бронзовым призёром.