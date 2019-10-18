Скончался оставивший СССР без Евро футболист

Португальский экс-нападающий Руй Жордао скончался сегодня, 18 октября, в госпитале, где проходил лечение в связи с проблемами с сердцем.
Até sempre, Jordão (1952-2019)!@selecaoportugal🇵🇹:
👕4⃣3⃣
⚽️1⃣5️⃣@SLBenfica @Sporting_CP @RealZaragoza @oficialvfc pic.twitter.com/pFdyEAP6n5— UEFA.com em português (@UEFAcom_pt) 18 октября 2019 г.
Наиболее известен форвард по выступлениям за лиссабонские «Бенфику» и «Спортинг». В составе этих клубов Жордао четырежды становился чемпионом Португалии, три раза нападающий выигрывал Кубок страны. Руй Жордао дважды становился лучшим бомбардиром португальского первенства.
Российским болельщикам футболист запомнился по матчу, проходившему 13 ноября 1983 года, где он забил решающий гол в ворота СССР, который помог его сборной квалифицироваться на Евро-1984 и выбил из квалификации советскую команду. Португалия на европейском первенстве стала бронзовым призёром.
Гол Жордао в ворота сборной СССР можно посмотреть на странице УЕФА в «Твиттере».