​Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро

Черчесов заявил, что не станет сбривать усы в случае победы сборной России на Евро-2020

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что не станет сбривать фирменные усы даже в том случае, если его команда выиграет чемпионат Европы-2020.

«Нет, сбривать усы не буду. Потому что после чемпионата Европы будет чемпионат мира. А туда нельзя без усов ехать», — заявил Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат Европы по футболу пройдёт с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 различных городах, в числе которых есть и российский Санкт-Петербург.

Ранее Черчесов заявил, что сейчас Тедеско нужно оставить в покое.