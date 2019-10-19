«Я вырос на улице — там нет правил»

Английский футбол знаменит не только бомбардирами, гениальными плеймейкерами, надежными защитниками или талантливыми вратарями. В клубах Туманного Альбиона всегда находилось место безбашенным парням, готовым прыгнуть в соперника двумя ногами, помахать кулаками, а затем дать огненное интервью. Один из самых ярких представителей этой породы — Джоуи Бартон. «Лента.ру» вспоминает дикие выходки и футбольные успехи полузащитника.

Тернистый путь

Бартон родился в Хайтоне — небольшом рабочем пригороде Ливерпуля с населением около 30 тысяч человек и криминальной славой. С раннего детства Джоуи занимался футболом в местных школах, а в подростковом возрасте отправился в город, чтобы попробовать себя в одном из мерсисайдских грандов.

Бартон немного потренировался в «Эвертоне», но был отчислен из-за небольшого роста и слишком щуплого телосложения. Такая же судьба постигла юного футболиста и в «Ливерпуле». Неудачи не сломили Бартона, который твердо решил стать футболистом. Еще через год — в 1997-м — он все-таки оказался в академии серьезного клуба — «Манчестер Сити». «У меня было три пути: работа руками, наркомания или футбол. Когда я увидел своих ровесников под наркотиками, понял, что хочу чего-то другого», — вспоминал Бартон.

В конце 1990-х «горожане» были довольно скромным английским клубом. До прихода шейхов с их миллиардами оставалось около десяти лет, «Сити» находился в очередной «командировке» в Чемпионшипе, но для молодого Бартона попадание в такой клуб было успехом. Джоуи поступательно двигался вперед, начал выступать за молодежную команду и в 19 лет получил первый профессиональный контракт.

В ноябре 2002 года Бартон должен был дебютировать в АПЛ. Главный тренер «Манчестер Сити» Кевин Киган во втором тайме матча с «Мидлсбро» подозвал Джоуи к себе и отправил того переодеваться для выхода на поле, но радостный полузащитник не смог найти футболку. Тренеры посчитали, что элемент экипировки «посеял» сам футболист, Бартон же настаивал, что майку у него украли. Воришку найти так и не удалось, а дебют Джоуи в премьер-лиге был отложен еще на полгода.

Сезон-2003/2004 стал для Бартона первым полноценным в карьере на высшем уровне. Англичанин провел 39 матчей во всех турнирах, забил один мяч, заработал девять желтых карточек и был признан болельщиками «Сити» лучшим молодым футболистом команды. Фанатов подкупила жесткая манера игры полузащитника, который «с мясом» вырывал у соперника мяч, не боялся жестких стыков и действовал с запредельной самоотдачей. В составе команды из Манчестера Бартон провел еще три года, а потом ушел.

Его следующей командой стал «Ньюкасл», заплативший за полузащитника летом 2007 года 5,8 миллиона фунтов стерлингов. Бартон сразу стал основным футболистом «сорок», проведя в дебютном сезоне 23 матча, но через год его команда вылетела в Чемпионшип. Из-за травм и многочисленных скандалов Джоуи так и не удалось как следует проявить себя, после чего он отправился в еще более скромный «Куинз Парк Рейнджерс», где провел три полноценных сезона, два из которых — в АПЛ.

В сезоне-2012/2013 Бартон выступал за «Марсель». В составе французской команды англичанин впервые появился на поле в еврокубках, проведя пять матчей в Лиге Европы. Всего на счету опорника 33 игры во всех турнирах за «Марсель», три голевые передачи и один забитый мяч.

Помимо выступлений в Англии, полузащитник имел краткосрочный опыт игры в Шотландии за «Глазго Рейнджерс». Карьеру Бартон завершил в апреле 2017 года. Его последним клубом стал «Бернли».

Никого не жалко

По ходу некоторых сезонов Бартону удавались неплохие отрезки, в 2007 году он даже провел один матч в составе сборной Англии, но полностью реализоваться как футболисту ему помешал скверный характер. Перечисление всех диких выходок футболиста достойно отдельной книги, мы же вспомним самые резонансные из них.

В декабре 2004-го на рождественской вечеринке футболист молодежной команды «Манчестер Сити» Джейми Тэнди в шутку затушил сигарету о рукав рубашки Бартона. Джоуи юмора не понял, мгновенно ткнув окурком в глаз обидчику. Тогда оба отделались штрафом. Кстати, карьера у Тэнди совершенно не сложилась: он так и не смог заиграть на высоком уровне, был условно осужден за домашнее насилие, а в данный момент зарабатывает на жизнь мытьем окон.

Отдельная глава безумств Бартона связана с «Эвертоном», который он возненавидел после отчисления из академии «ирисок». В 2005 году на предсезонном сборе «горожан» в Таиланде Джоуи устроил себе экскурсию по местным барам, в одном из которых столкнулся с 15-летним фанатом ливерпульского клуба. Подросток начал издеваться над футболистом, который мгновенно наградил болельщика пощечиной и пинками. От расправы тинейджера спасли партнеры по команде Бартона и тренер вратарей «Сити». Инцидент стал достоянием общественности, а полузащитник был оштрафован на круглую сумму и отправлен со сборов домой.

Через год Бартон совершил еще один выпад в сторону болельщиков «Эвертона», но на этот раз обошлось без рукоприкладства. Поле гола в выездном матче против «ирисок» на «Гудисон Парк» Джоуи побежал к трибуне фанатов хозяев, обнажив перед болельщиками пятую точку. За это хавбека оштрафовали всего на две тысячи фунтов. Позже футболист признался, что заплатил бы в два раза больше, чтобы повторить выходку.

Весной 2007-го у Бартона случилось очередное обострение. В марте футболист, будучи в изрядном подпитии, повздорил с отказавшимся везти его в «Макдональдс» таксистом, а в мае на тренировке избил партнера по «Сити» Усмана Дабо . Глаза француза превратились в две огромные гематомы, англичанин получил четыре месяца тюрьмы условно и спустя несколько недель покинул команду из Манчестера.

«Именно он меня ударил первым, причем ударил сзади. Я вырос на улице, я родом из рабочей ливерпульской семьи, и там в драках нет никаких правил. Она идет до самого конца», — именно такую версию событий изложил Бартон.

Джоуи долго напрашивался за решетку, шанс проникнуться тюремным бытом появился у него после инцидента зимой 2007-го. Бартон в ходе очередной пьянки оказался у любимого «Макдональдса» в центре Ливерпуля, где в очередной раз решил попрактиковаться в боевых искусствах. Пострадавших было двое, один из них лишился двух зубов, а Бартон отправился в тюрьму, где провел 74 дня.

После выхода на свободу англичанин прошел курс по лечению от алкогольной зависимости, работал с психологами и в итоге перестал фигурировать в светской хронике. Дикие выходки Бартона больше не выходили за пределы футбольного поля. Во время матчей же Джоуи часто получал удаления за необоснованную грубость, а после игры обожал публично раскритиковать главного тренера своей команды или партнеров.

Завершение карьеры Бартона тоже связано со скандалом. В апреле 2017 года Бартон получил от Футбольной ассоциации Англии 18-месячную дисквалификацию за регулярную игру на тотализаторе. На тот момент Джоуи было 34 года, и он решил, что в таком возрасте не сможет вернуться в футбол после полуторагодичного простоя.

Мистер Twitter

Бартон не может жить без социальных сетей. Основной упор спортсмен делает на Twitter, число его подписчиков сейчас составляет около 3,1 миллиона человек. Джоуи регулярно радует аудиторию искрометными, часто нецензурными и нередко оскорбительными комментариями на любые спортивные или общественно-политические темы.

Огромный резонанс получили посты Бартона в апреле 2013 года, посвященные уходу из жизни Маргарет Тэтчер . Футболист не стал следовать правилу «о мертвых либо хорошо, либо никак» и всласть поплясал на костях бывшего премьер-министра.

«Она недостойна похорон с государственными почестями. То, что она сделала с рабочим классом, никогда не забудется. Многих она толкнула вниз и похоронила в дыре! Я бы написал: "Покойся с миром", но это было бы неправдой. Если существует жизнь на небе, то эта старая ведьма не должна попасть туда», — написал Бартон.

Доставалось от Бартона и одному из самых раскрученных футболистов современности — Неймару. Бразилец стал ненавистным для англичанина игроком, при любом удачном случае хавбек старается поиздеваться над форвардом.

«Неймар — Джастин Бибер от футбола. На YouTube он великолепен, а на деле — кошачья моча. И не надо приводить в пример его голы в чемпионате Бразилии. Я, знаете ли, однажды наколотил 77 мячей в лиге для 14-летних. А там уровень был посерьезнее, чем в чемпионате Бразилии», — гласит один из первых посвященных Неймару твитов.

Своеобразно Бартон отреагировал в Twitter и на избрание Франциска Папой Римским. Англичанин поздравил понтифика и отметил, что в следующий раз планирует выдвинуть на пост главы католической церкви свою кандидатуру.

В мае 2013 года Бартон получил от Федерации футбола Франции двухматчевую дисквалификацию. Виной этому стал пост в Twitter, в котором Джоуи назвал защитника ПСЖ Тиагу Силву «растолстевшим трансвеститом».

На тренерском мостике

После окончания профессиональной карьеры Бартон взял непродолжительную паузу и уже через год вернулся в английский футбол в качестве тренера. В 2018-м англичанин возглавил выступающий в третьем по силе дивизионе страны «Флитвуд Таун», где уже успел навести шороху.

В дебютном сезоне Бартона «рыбаки» заняли 11-е место в турнире, но специалист прославил команду на весь мир, совершив очередную дикую выходку. У тренера возник конфликт с коллегой из «Барнсли» Дэниелом Штенделем, который перерос в драку в подтрибунном помещении. По словам очевидцев, немец назвал Джоуи "шпаной", после чего Бартон несколько раз ударил его в лицо — головой и кулаками. Печальным итогом спарринга стала потеря Штенделем двух зубов.

На Джоуи завели дело, 6 ноября он предстанет перед судом. Все очень серьезно, за нападение Бартону, особенно с учетом его богатой биографии, может грозить до пять лет тюрьмы. Пока же специалист продолжает работать с «Флитвудом». Его команда очень неплохо стартовала в нынешнем сезоне, набрав 20 очков в первых одиннадцати турах и расположившись на пятом месте в чемпионате.