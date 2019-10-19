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«Угроза безопасности»: УЕФА развел Россию и Косово 

Газета.Ru 1 час назад
Не только Украина: Россию разводят с новой страной
Фото: ТАСС
Российские футбольные команды больше не сыграют с коллективами из Косово. Такое решение принял УЕФА в целях обеспечения безопасности.
Чрезвычайная группа Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 16 октября провела очередное заседание, на котором обсуждался вопрос дальнейшего проведения матчей между российскими командами и футбольными коллективами из Косово. По итогам слушания было принято решение разводить при жеребьевках команды из двух стран.
«Принимая во внимание все риски, связанные с безопасностью на матчах между командами из России и Косово, группа решила, что эти две команды будут разводиться во время жеребьевок любых будущих соревнованиях УЕФА до дальнейшего уведомления», — говорится в релизе, опубликованном на официальном сайте ведомства.
Поводом для принятия данного решения стал матч между женскими сборными России и Косово в рамках отборочного этапа чемпионата Европы — 2021. Обе команды являются соперницами по группе А. Первый матч между россиянками и футболистками из Косово должен был состояться еще 4 октября в Приштине, однако встреча была перенесена по соображениям безопасности, учитывая, что в Косово на 6 октября были запланированы парламентские выборы. Дата матча до сих пор определена так и не была.
Ответный матч между сборными России и Косово запланирован на 9 июня 2020 года, однако в связи с решением УЕФА эта встреча пройдет на нейтральном поле.
Сам чемпионат Европы среди женских сборных пройдет в Англии с 11 июля по 1 августа 2021 года, в финальном раунде первенства примут участие 16 команд. Российская сборная на данный момент располагается на второй строчке группы А в отборочном турнире, имея в своем активе шесть баллов после трех игр. Косовские футболистки же занимают третье место с тремя очками. По словам российского тренера Александра Тарханова, возглавляющего армянский клуб «Пюник», решение УЕФА не является кардинальным.
«Ничего страшного в этом нет. Не сыграем в группе, ну и нет. В любом случае, если дело дойдет до стадии плей-офф, то уже ничто не помешает командам сыграть друг с другом. В УЕФА остерегаются возможных конфликтов, поэтому решили сделать так, чтобы как бы чего не вышло», — цитирует Тарханова РИА «Новости».
Интересно, что ранее российские футбольные команды — как на уровне клубов, так и международных сборных, — не могли встречаться с соперниками только из Украины. Решение разводить россиян с украинцами было принято еще в 2014 году после того, как между двумя странами возник конфликт по вопросу принадлежности Крыма, вошедшего в состав Российской Федерации. Недавно президент УЕФА Александер Чеферин утверждал, что в ближайшее время ведомство свои принципы по данному вопросу пересматривать не будет.
«Безопасность для нас — это одна из самых важных вещей. Принимая решение по любому своему турниру, мы всегда учитываем, держим в голове безопасность. Мы также разводим по разным группам Сербию и Косово, Армению и Азербайджан, даже Испания и Гибралтар не могут попасть в одну группу.
История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему это не произойдет. Футбол полон неожиданностей, представьте, если обе команды выйдут в полуфинал или финал ЕВРО-2020. Тогда они точно будут играть между собой в Лондоне», — цитирует главу УЕФА РИА «Новости».
Таким образом, как клубы, так и сборные России и Украины могут встретиться только в решающих матчах международных сборных — в плей-офф и финале. И, вероятно, украинская сборная, ранее досрочно оформившая выход на чемпионат Европы — 2020, даже может сыграть в Санкт-Петербурге — в одном из городов, который примет континентальное первенство.
Что касается Косово, то в данном случае стоит вопрос о легетимности республики.
В феврале 2008 года автономный край Косово и Метохия заявил о своей независимости в одностороннем порядке, а через два года это признал Международный суд ООН. Косовские власти считают, что независимость страны как отдельного государства признают как минимум 117 стран, Сербия же считает Косово частью своей территории и утверждает, что ее независимость признали только 99 стран. Более 60 государств же, помимо Сербии, выступают против данного признания, в их числе сразу несколько стран, которым предстоит принять матчи чемпионата Европы — 2020: Россия, Румыния, Испания и Азербайджан.
Кроме того, сборная Косово и клубы из этой страны по решению УЕФА не смогут встретиться ни с Сербией, ни с командами из Боснии и Герцеговины, чьи сборные, к слову, имеют шанс пробиться на Евро-2020.
В связи с новым решением УЕФА возникает недопонимание, почему ведомство развело косовские и российские команды, но при этом не приняло аналогичного решения в отношении футболистов, например, из Сербии, Албании и Хорватии. Учитывая, что сербы имели серьезный конфликт с албанцами и хорватами, а на футбольных матчах с участием этих стран регулярно возникают крупные беспорядки, было бы рационально развести их встречи. Однако в УЕФА этого не сделали до сих пор.
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Футбол , Статьи , Александер Чеферин , УЕФА , ООН , СБОРНАЯ РОССИИ , РИА Новости
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