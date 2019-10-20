Слуцкий рассказал о свой заплате в «Витессе»

Главный тренер голландского «Витесса» Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного меньше оклада, который он получал в ЦСКА

«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз уступает окладу в ЦСКА. Но всех денег ты не заработаешь. И они никогда не являлись для меня мотивацией», — заявил тренер в интервью в программе «Тает лед» на телеканале «Матч ТВ».

В настоящее время «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого делит второе-третье место с ПСВ в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.

Ранее сообщалось, что Слуцкий прокомментировал историческое достижение «Витесса».