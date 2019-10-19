«Зенит» разгромил «Ростов» со счётом 6:1, Дзюба оформил хет-трик

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» принимал «Ростов». Матч состоялся на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершился со счётом 6:1.

Хозяева вышли вперёд на 14-й минуте благодаря точному удару нападающего Артёма Дзюбы с пенальти. Спустя шесть минут форвард оформил дубль. Под занавес первого тайма, на 44-й минуте, сине-бело-голубые довели счёт до разгромного — отличился нападающий Сердар Азмун. На 61-й минуте «Зенит» забил вновь. Автором гола стал защитник Вячеслав Караваев . На 80-й минуте Дзюба оформил хет-трик, вновь реализовав пенальти. Спустя три минуты своим голом с одиннадцатиметровой отметки ответил полузащитник гостей Роман Ерёменко . Окончательный счёт был установлен на 92-й минуте, когда забил хавбек хозяев Вильмар Барриос.