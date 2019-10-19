Гол Роналду помог «Ювентусу» обыграть «Болонью»

Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».

Встреча, прошедшая в субботу в Турине на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Криштиану Роналду Миралем Пьянич . У гостей отличился Данило Ларанжера.

Португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

У «Ювентуса» теперь 22 очка. Туринский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Серии А, опережая на четыре очка «Интер» из Милана. У «Болоньи» осталось девять очков. Она идет 12-й.

В следующих матчах турнира «Ювентус» 26 октября в гостях сыграет с «Лечче», а «Болонья» 27 октября примет «Сампдорию».

Серия А. Восьмой тур «Ювентус» (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 2:1 (1:1)

Голы: Роналду, 19 (1:0); Ларанжера, 26 (1:1); Пьянич, 54 (2:1) Футболисты «Ювентуса» в домашнем матче восьмого тура чемпионата Италии переиграли «Болонью».

Встреча, прошедшая в субботу в Турине на стадионе «Сан-Паоло», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В их составе по мячу забили Криштиану Роналду и Миралем Пьянич. У гостей отличился Данило Ларанжера.

Португальский нападающий хозяев Криштиану Роналду вышел в стартовом составе и отыграл весь матч.

У «Ювентуса» теперь 22 очка. Туринский клуб упрочил лидерство в турнирной таблице Серии А, опережая на четыре очка «Интер» из Милана. У «Болоньи» осталось девять очков. Она идет 12-й.

В следующих матчах турнира «Ювентус» 26 октября в гостях сыграет с «Лечче», а «Болонья» 27 октября примет «Сампдорию».

Серия А. Восьмой тур «Ювентус» (Турин) — «Болонья» (Болонья) — 2:1 (1:1)

Голы: Роналду, 19 (1:0); Ларанжера, 26 (1:1); Пьянич, 54 (2:1)