Российский футбольный союз обратился к РПЦ

В организации прокомментировали заявление протоиерея Дмитрия Смирнова, который упрекнул мужчин, любящих смотреть матчи.
Член комитета по этике РФС Андрей Созин в интервью «Говорит Москва» не согласился с точкой зрения представителя церкви. Он напомнил о популярности этого вида спорта.
«Весь мир болеет за футбол. Самая народная игра. Я не думаю, что к этому надо как-то ревновать или делать вид, что надо забыть про это. Есть целая индустрия, но люди, которые смотрят футбол, потом они ещё и играют на улице в футбол, они дома точно не сидят, многие из них. Так что, я совсем не поддерживаю точку зрения, что это для пассивного времяпровождения. Церковь и футбол — это вообще несравнимые вещи».
Созин подчеркнул, что в случае критики, нужно предлагать альтернативу.
«Где футбол и где церковь? Пусть предложат что-то другое, тогда надо людям всем встать и пойти с утра молиться целый день? Уж кто-кто, но только не эти люди должны указывать, что делать. У каждого есть своё мнение. Я, в принципе, уважаю мнение каждого человека, но настолько полярные эти люди».