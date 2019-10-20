Футболист «Рубина» выведен из комы

Футболист «Рубина» Фомин выведен из комы

Футболист молодежной команды казанского "Рубина" Вячеслав Фомин пришел в сознание после экстренной госпитализации, состоявшейся 18 октября. Об этом сообщает пресс-служба татарского клуба.

Как сообщает врач молодежной команды Ильшат Хабиров, Фомин способен самостоятельно дышать и находится в ясном сознании. При этом, отметил специалист, состояние 17-летнего игрока остается стабильно тяжелым.

Футболист продолжает находиться в реанимации.