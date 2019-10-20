Каррера может возглавить «Дженоа»

Каррера — в списке кандидатов на пост тренера «Дженоа»

«Дженоа» может уволить главного тренера клуба Аурелио Андреаццоли, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

После поражения от «Пармы» (1:5) в 8-м туре Серии А руководство клуба начало поиски замены. Генузэцы уже провели переговоры с Франческо Гвидолином

Также «Дженоа» уже общался с бывшим тренером «Спартака» Массимо Каррерой , который сегодня смотрел матч и может стать основным вариантом генузэцев.

«Дженоа» идет на 19-м месте в Серии А, набрав 5 очков.

После ухода из «Спартака» в 2018 году Каррера оставался без работы.