Андрей Аршавин завоевал первый трофей в качестве тренера

В финале Кубка Санкт-Петербурга для команд 2004 года рождения команда Академии «Зенита» U-15 под руководством Андрея Аршавина обыграла СШОР «Зенит» по пенальти. Таким образом экс-капитан «сине-бело-голубых» выиграл первый трофей в своей тренерской карьере.

"Первый трофей Андрея Аршавина в качестве тренера", — говорится в сообщении клуба.

Аршавин завершил карьеру футболиста в 2018 году выступлениями за казахстанский «Кайрат». В качестве игрока сборной России он выиграл бронзу чемпионата Европы — 2008.

Как писал News.ru, испанский телеканал Movistar+ провёл голосование и определил, кого из российских футболистов считают лучшим в истории Лиги чемпионов. Большее количество голосов отдано бывшему футболисту петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрею Аршавину. За него проголосовали 45% респондентов.