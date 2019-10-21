На выход? «Реал» рассматривает отставку Зидана

Руководство мадридского "Реала" готово досрочно расторгнуть контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом . Француз может лишиться работы в "Королевском клубе" уже после матча третьего тура Лиги чемпионов против "Галатасарая".

В руководящем аппарате мадридцев вызывают тревогу не столько результаты команды текущего сезона, сколько демонстрируемая футболистами игра, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на El Mundo. Теперь Зидан рискует быть уволенным в случае поражения "сливочных" на выезде в Стамбуле.

Среди возможных сменщиков Зидана на тренерском мостике "Реала" называются имена португальца Жозе Моуриньо и итальянца Массимилиано Аллегри.

Напомним, что по итогам двух туров Лиги чемпионов "Реал" занимает четвертую строчку группы "А", набрав один балл. В чемпионате Испании "Королевский клуб" располагается на второй позиции таблицы, отставая от лидирующей "Барселоны" на один балл.