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Леонид Слуцкий — обладатель нового рекорда «Витесса» 

Чемпионат.com 1 час назад
Слуцкий стал обладателем нового рекорда «Витесса»
Фото: Чемпионат.com
И даже Караваева заменил безболезненно.
Леонид Слуцкий всё увереннее чувствует себя в Нидерландах. Единственный российский тренер, работающий на серьёзном уровне в Европе, установил новый клубный рекорд «Витесса». Неожиданно, правда?
После 10 туров команда Слуцкого делит второе-третье места в Эредивизии с 23 очками. Это лучший старт в истории «Витесса»! Российский специалист превзошёл достижение нынешнего главного тренера сборной Нидерландов Рональда Кумана, под руководством которого жёлто-чёрные набрали 22 очка в сезоне-2000/01. К слову, тот чемпионат команда завершила в итоге на шестом месте.
Для сравнения в прошлом сезоне «Витесс» после 10 туров имел 15 очков и занимал пятое место. Значит, команда со Слуцким действительно прогрессирует. Прежде всего в атаке. Забила на шесть голов больше, чем год назад, а вот в обороне надёжнее не стала. Пропустила тоже на один мяч больше. Вроде бы зрелищность игры «Витесса» возросла, тем не менее некоторые болельщики жёлто-чёрных критикуют тренера за скучный стиль. Всё-таки в Нидерландах красота футбола ценится чуть ли не больше результата.
Леонид Викторович развлекает публику если не на поле, то в «Инстаграме» точно. На его странице можно найти много чего — от гипноза братьев Березуцких до забавного фото с жирафом и призыва поддержать полузащитника Наварона Фора в борьбе за звание самого модного футболиста. В Нидерландах обсуждают яркие публикации российского тренера.
«Витесс» продолжает держаться в верхней части таблицы Эредивизии, несмотря на потерю Вячеслава Караваева. Одного из лучших игроков команды на старте нынешнего сезона по средней оценке от InStat (292 балла). Правого защитника сборной России продали в «Зенит», по данным Transfermarkt, за 8 млн евро.
На место Караваева клуб из Арнема взял защитника сборной Израиля Эли Даса, ставшего летом свободным агентом после ухода из «Маккаби» Тель-Авив. Однако Даса до октября не играл, видимо, из-за того что не прошёл предсезонку. В сентябре основным правым защитником «Витесса» стал 21-летний Юлиан Леливелд, который в предыдущем сезоне выступал на правах аренды в «Гоу Эхед Иглс». Не сказать, что эта замена Караваеву стала равноценной. Например, за матч с ПСВ в Эйндховене (0:5) Леливелд заработал лишь 209 баллов от InStat, оказавшись худшим из игроков основы. А во встрече с «Валвейком» он получил красную карточку и заработал 227 баллов — это тоже был один из самых низких результатов в составе жёлто-чёрных. Зато более опытный Даса надёжнее: его оценки за матчи в октябре с «Утрехтом» и «ВВВ-Венло» — 312 и 311 баллов соответственно.
Слуцкий явно искренен, когда говорит, что не жалеет об уходе из ЦСКА ради карьеры в Европе. В свежем интервью 48-летний тренер рассказал, сколько зарабатывают в «Витессе» он и его помощники братья Березуцкие, а также о том, чего ему не хватает в Нидерландах.
«Моя зарплата в «Витессе» в пять раз меньше, чем в ЦСКА. Примерно такая же зарплата, как здесь, была у меня в «Халл Сити», — сказал Леонид Викторович в эфире «Матч Премьер». — Березуцкие прекрасно говорят на английском. Единственные российские футболисты, у которых успешный бизнес. В последние годы карьеры их нефутбольные доходы уже были больше, чем футбольные. Братья — одни из самых интеллектуальных футболистов, которых я знал. Поэтому я пригласил их, поэтому нам интересно. Мне очень комфортно работать с ними. По каким-то нюансам мы можем очень громко спорить в раздевалке, но основа футбольного мышления у нас одна. Их зарплата? Вопросы по этой теме лучше адресовать самим Березуцким. Могу только сказать, что их зарплаты не хватает даже для оплаты жилья здесь. Бесплатно им никто не позволит работать юридически, но они тут точно не из-за денег.
Я работаю в Арнеме, поэтому воспринимаю жизнь здесь как длительную командировку. Мне не скучно, я постоянно занят. Здесь никаких пробок, многие ездят на велосипедах. В маленьких городах есть своя прелесть. Чего не хватает в Нидерландах? Семьи — это первое. Сын уже взрослый, он не может просто так менять школу. Второе — театр, потому что, когда у меня было плохое настроение в Москве, я знал, это мне помогало его изменить. Третье — русская баня".
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Комментарии
Футбол , Юлиан Леливелд , Леонид Слуцкий , Вячеслав Караваев , Рональд Куман , Зенит , ЦСКА , СБОРНАЯ РОССИИ
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