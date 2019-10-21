Уткин назвал Кононова лжецом

Известный спортивный журналист и видеоблогер Василий Уткин высказался о бывшем главном тренере "Спартака" Олеге Кононове как о лжеце. Об этом он сообщил в своей программе "Футбольный клуб".
Уткин попытался вспомнить, чем запомнился Кононов во время своего пребывания на посту наставника красно-белых и уличил белорусского специалиста во лжи.
"Когда он готовил команду к предсезонному турниру, он знал, что состав претерпит большие изменения, но во всех интервью говорил о планах и расстановках при их участии. Он мне просто напросто врал", — сказал Уткин.
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