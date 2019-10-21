Уткин назвал Кононова лжецом

Уткин назвал бывшего наставника «Спартака» Кононова лжецом

Уткин попытался вспомнить, чем запомнился Кононов во время своего пребывания на посту наставника красно-белых и уличил белорусского специалиста во лжи.

"Когда он готовил команду к предсезонному турниру, он знал, что состав претерпит большие изменения, но во всех интервью говорил о планах и расстановках при их участии. Он мне просто напросто врал", — сказал Уткин.