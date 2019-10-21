Ляп экс-голкипера «Зенита» взбудоражил соцсети

Во время матча против "Трабзонспора" российский вратарь греческого происхождения поспешил с выходом из ворот и был оставлен не у дел нападающим Александром Серлотом, который сумел опередить Лодыгина и направить мяч уже в пустые ворота под ликование трибун.