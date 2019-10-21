Ляп экс-голкипера «Зенита» взбудоражил соцсети 

Ляп экс-голкипера "Зенита" Юрия Лодыгина, в настоящее время выступающего в турецком "Газишехир Газиантепе", взбудоражил соцсети. Видео инцидента выложил в Twitter журналист и телекомментатор телеканала "Матч ТВ" Эльвин Керимов.
Блистательная игра Юрия Лодыгина на выходе в матче с "Трабзонспором". pic.twitter.com/w9fNJNhIAG— Elvin Kerimov (@elvis_kerimov) 20 октября 2019 г.
Во время матча против "Трабзонспора" российский вратарь греческого происхождения поспешил с выходом из ворот и был оставлен не у дел нападающим Александром Серлотом, который сумел опередить Лодыгина и направить мяч уже в пустые ворота под ликование трибун.
Ранее сообщалось, что журналист и видеоблогер Василий Уткин жестко прошелся по ветеранам московского "Спартака".