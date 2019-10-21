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«Дебилы»: Слуцкий о сотрудничестве с «Ротором» 

Рамблер + ещё 9 1 час назад
Слуцкий назвал дебилами руководство «Ротора»
Фото: Газета.ru
Тренер голландского футбольного клуба «Витесса» россиянин Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «Красава» рассказал о своих взаимоотношениях с руководством волгоградского «Ротора», с которым объединил свою спортивную школу. По его словам, клубом руководят люди, у которых «слишком много власти и слишком много эго».
Слуцкий отметил, что решение об объединении его футбольной академии с «Ротором» было принято на уровне губернатора региона для того, чтобы клуб имел возможность заявиться в ФНЛ. Изначально стороны договорились, что «Ротор» берет на себя зарплату тренерам и затраты на официальные соревнования, а Слуцкий предоставляет методику подготовки молодых спортсменов, организовывает дополнительные турниры и обеспечивает футболистов экипировкой. Впоследствии оказалось, что «за бортом» сотрудничества остались четыре возраста воспитанников футбольной школы, поскольку они были не нужны клубу. В результате Слуцкий вынужден был сам платить зарплату нескольким тренерам и тратиться на дополнительные часы аренды поля, которая согласно договорённостям предоставлялась ему с 70-процентной скидкой.
Отношения с руководством «Ротора» усугубились, когда в ведение клуба был передан стадион, ранее принадлежавший муниципалитету.
«Руководство сообразило, что мне деваться некуда и нужно платить за четыре возраста, которые остались у меня. Клуб выкатил 100-процентную аренду!Дальше выясняется, что они могут платить тренерам только половину зарплаты — 25 тысяч», — заявил тренер.
«Апофеозом» конфликта Слуцкий называет поездку в Голландию «на свои деньги». Он уточнил, что несмотря на то, что потратился на тренерские лицензии, зарплаты сотрудникам школы, турниры, в результате «не получил вообще никаких полномочий».
«Они начали требовать, что на турнир мои ребята едут только под названием «Ротор». С хрена ли? турнир за мой счет, они едут как школа Слуцкого. С хрена ли тут «Ротор» вообще? Бог с ним, ладно», — отметил Слуцкий.
При этом тренер пояснил, что руководство футбольного клуба потребовало перечислить все деньги за поездку на счета «Ротора», чтобы позже было принято решение «оплачивать или не оплачивать поездку».
«Ну тут я сказал: баста, карапузики, идите вы все в пень», — отрезал футбольный функционер.
В ответ на опрос ведущего программы, почему так происходит, Слуцкий отметил, что руководство «Ротора» избаловано полномочиями.
«Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти», — резюмировал тренер.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Голландии Леонида Слуцкого дисквалифицировали за критику судьи. Инцидент произошёл после матча «Витесса» с ПСВ. Слуцкий, комментируя решение арбитра назначить пенальти в ворота его команды, заявил, что судья возможно питает к нему личную неприязнь, поскольку не любит «толстых и лысых». На следующий день арбитр прокомментировал слова Слуцкого. По словам голландца турецкого происхождения, они абсолютно неприемлемы, шокировали его, а Слуцкий зашел слишком далеко. В результате россиянин был дисквалифицирован на две игры.
Лучшие моменты Премьер-лиги
Комментарии17
Футбол , Леонид Слуцкий
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