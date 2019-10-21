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Гендиректор «Ротора»: «Слуцкий не понимал, что надо работать по законам государства» 

Sports.ru 27 минут назад
Гендиректор «Ротора» ответил на претензии Слуцкого
Фото: РИА Новости
Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал сотрудничество с главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким.
Слуцкий назвал дебилами руководство "Ротора"
— Они зашли в спортивную школу «Ротора». Это государственная структура, и она работает по приказу Министерства спорта. Мы работаем по стандартам РФ — набираем детей в футбол с девяти лет.
Леонид Викторович как человек экспрессивный, эмоциональный, может, что-то сказал. В государстве надо работать по тем законам, которые уже есть, которые предлагают.
Слуцкий не понимал как-то этого: почему я не я могу отвезти своих детей в Голландию и так далее. Потому что надо было просто правильно его тренерам оформить документы, и они бы поехали.
— Неужели нельзя было договориться?
— Не было желания у его тренеров договариваться. Были все время какие-то взаимные претензии.
Леонида Викторовича никто не выгонял со школы. Он просто принял для себя решение забрать эти возраста.
Но не все ушли. Один тренер добровольно остался. Его можно понять — они заслужили право играть в чемпионате России. Квота осталась за «Ротором», и ему захотелось довести своих ребят, — сказал Рекечинский.
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Футбол , Леонид Слуцкий , Минспорта
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