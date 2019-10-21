Адвокат Мамаева обжалует приговор

Адвокат Мамаева изъявил желание обжаловать приговор в кассационном суде

Для осуществления этой процедуры, Бушманов ожидает выхода из тюрьмы друга Мамаева, Александра Протасовицкого. После этого в индивидуальном порядке кассационный суд рассмотрит аппеляцию с их стороны.