Адвокат Мамаева обжалует приговор

Адвокат футболиста «Ростова» Павла Мамаева Игорь Бушманов изъявил желание обжаловать приговор в кассационном суде. Об этом сообщает Sport24.
Для осуществления этой процедуры, Бушманов ожидает выхода из тюрьмы друга Мамаева, Александра Протасовицкого. После этого в индивидуальном порядке кассационный суд рассмотрит аппеляцию с их стороны.
Ранее сообщалось, что главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал о жадности и нарушения договоренностей со стороны генерального директора волгоградского "Ротора" Андрея Рекечинского.