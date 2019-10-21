В Англии переиграют матч из-за расистских оскорблений

В Англии переиграют матч, сорванный из-за расистских оскорблений

Футбольная ассоциация Англии приняла решение о повторном проведении матча 4-го квалификационного раунда Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил». Встреча состоится 29 октября.

Напомним, матч проходил 19 октября. Темнокожий голкипер «Харинги Боро» Дуглас Пайетат пожаловался на расистские оскорбления. Во вратаря плевали и бросили бутылку. После этого тренер команды Том Лойзу увел своих игроков с поля и игра была прервана.

«Мы глубоко обеспокоены проявлением дискриминации со стороны болельщиков по отношению к футболисту во время матча четвертого раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовилом», в результате чего матч был прерван.