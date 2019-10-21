В Англии переиграют матч из-за расистских оскорблений

Футбольная ассоциация Англии приняла решение о повторном проведении матча 4-го квалификационного раунда Кубка Англии «Харинги Боро» — «Йовил». Встреча состоится 29 октября.
Напомним, матч проходил 19 октября. Темнокожий голкипер «Харинги Боро» Дуглас Пайетат пожаловался на расистские оскорбления. Во вратаря плевали и бросили бутылку. После этого тренер команды Том Лойзу увел своих игроков с поля и игра была прервана.
«Мы глубоко обеспокоены проявлением дискриминации со стороны болельщиков по отношению к футболисту во время матча четвертого раунда Кубка Англии между «Харинги Боро» и «Йовилом», в результате чего матч был прерван.
В футболе нет места дискриминации. Мы в срочном порядке работаем с официальными лицами матча и властями, чтобы установить все факты и предпринять соответствующие шаги», — сообщил представитель Футбольной ассоциации.