«Смешно»: назван размер алиментов Новосельцева

Новосельцев — бывший защитник «Торпедо», «Ростова» и «Зенита». Ныне он играет в «Сочи» и, по данным «Мэша», получает за это семь миллионов рублей в год.

В 2015-м Новосельцев женился на баскетболистке Катерине Кейру . В том же году она завершила спортивную карьеру. В ходе нее она играла за московское «Динамо» , петербургский «Спартак» и «Вологду-Чевакату».

В начале 2019-го, как сообщал «Рамблер», стало известно, что баскетболистка беременна, а футболист ее бросил. Летом Кейру родила мальчика. В течение нескольких последних месяцев супруги скандально разводятся.

Недавно Таганский районный суд Москвы определил размер алиментов, которые Новосельцев обязан выплачивать на воспитание сына, — 20 тысяч рублей в месяц.