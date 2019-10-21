«Смешно»: назван размер алиментов Новосельцева 

Иван Новосельцев будет платить за воспитание сына 20 тысяч рублей в месяц. Такой размер алиментов, как сообщает «Мэш», был установлен судом.
Новосельцев — бывший защитник «Торпедо», «Ростова» и «Зенита». Ныне он играет в «Сочи» и, по данным «Мэша», получает за это семь миллионов рублей в год.
В 2015-м Новосельцев женился на баскетболистке Катерине Кейру. В том же году она завершила спортивную карьеру. В ходе нее она играла за московское «Динамо», петербургский «Спартак» и «Вологду-Чевакату».
В начале 2019-го, как сообщал «Рамблер», стало известно, что баскетболистка беременна, а футболист ее бросил. Летом Кейру родила мальчика. В течение нескольких последних месяцев супруги скандально разводятся.
Недавно Таганский районный суд Москвы определил размер алиментов, которые Новосельцев обязан выплачивать на воспитание сына, — 20 тысяч рублей в месяц.
«Во время спортивной карьеры у меня были хорошие предложения. Мой статус как спортсменки выше, чем Вани. Я член национальной сборной с самых ранних лет. Все это я предоставила в суде. Смешно, что я на эти документы потратила эту же сумму, если не больше, которую мне назначила судья, эти 20 тысяч», — заявила Катерина Кейру «Мэшу».