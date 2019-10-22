Для UEFA и РФС обнулят НДС

Нулевая ставка налога на добавленную стоимость будет установлена для товаров и услуг, которые реализуют коммерческие партнёры, поставщики и вещатели UEFA , а также Российский футбольный союз . Правила применения нулевой ставки утверждены постановлением Правительства, которое вступает в силу 22 октября.

Льгота действует только для операций, связанных с подготовкой и проведением Чемпионата Европы по футболу в 2020 году, а сами правила будут применены ко всем правоотношениям, возникшим уже с 1 мая 2019 года.

Нулевая ставка будет применяться в виде компенсаций: налоговые органы будут возвращать уплаченный НДС, учтённый при покупке товаров или оплате услуг. Чтобы получить эти деньги, организации должны подать в ФНС заявление, приложив к нему документы, подтверждающие обоснованность возмещения налога. Инспекторы обязаны в течение трёх месяцев проверить поступившие заявления и принять мотивированное решение о полном или частичном возмещении НДС.

Напомним, налоговая льгота входит в перечень гарантий, которыми подкреплялась российская заявка на участие в качестве одной из стран-хозяек чемпионата. Для реализации налоговых гарантий кабмин ранее разработал законопроект, который освобождает организаторов и участников ЕВРО-2020 от уплаты различных сборов (НДС, НДФЛ, госпошлин, транспортного налога, страховых взносов и пр.). Наиболее широкий набор льгот получает UEFA, который не признается в РФ налогоплательщиком большинства налогов.

В Правительстве отмечали, что правовое регулирование налогообложения в отношении UEFA Евро 2020 аналогично тому, которое было установлено при подготовке чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года.

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