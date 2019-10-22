«Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения по Гризманну

СМИ: «Барселона» и «Атлетико» урегулировали конфликт по делу Гризманна

«Барселона» доплатила мадридскому «Атлетико» за переход французского форварда Антуана Гризманна

Как сообщает Marca, «Барселона» и «Атлетико» достигли соглашения относительно конфликта по переходу французского нападающего Антуана Гризманна. Мадридский клуб получит €15 млн В свою очередь, «Барселона» получила приоритетное право на переговоры с пятью игроками «Атлетико», в числе которых Сауль и Хименес.

Конфликт между клубами случился из-за перехода Гризманна в каталонский клуб. «Барселона» воспользовалась пунктом о снижении суммы отступных за игрока и приобрела его за €120 млн «Атлетико» утверждал, что каталонцы начали переговоры с футболистом, когда его отступные составляли €200 млн