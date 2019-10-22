Гвардиола рассказал об ожиданиях от матча с «Аталантой»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими ожиданиями от предстоящего третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, передает официальный сайт УЕФА. 22 октября подопечные испанского специалиста встретятся на домашней арене с итальянской "Аталантой". Матч начнется в 22.00 по московскому времени. "Я полон уверенности и всецело доверяю своей команде. Пока мы не слишком хорошо играем в штрафной. Мы допустили ряд ошибок, которых не должно быть на этом уровне. В то же время мы очень хорошо играем в обороне. Осталось только начать забивать в нужные моменты", — заявил наставник английской команды.

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