Месси повторил достижение двух экс-игроков «Реала»

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сумел поразить ворота пражской "Славии", тем самым, доведя количество команд, которым он забивал в главном клубном европейском турнире, до 33-х.

Таким образом, аргентинский футболист догнал по этому показателю португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-нападающего мадридского "Реала" и гельзенкирхенского "Шальке-04" Рауля.

Ранее сообщалось, что Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов.