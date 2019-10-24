Месси повторил достижение двух экс-игроков «Реала» 

Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Месси в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов повторил достижение двух экс-игроков мадридского "Реала" Криштиану Роналду и Рауля. Об этом сообщает Gracenote Live.
Пятикратный обладатель "Золотого мяча" сумел поразить ворота пражской "Славии", тем самым, доведя количество команд, которым он забивал в главном клубном европейском турнире, до 33-х.
Таким образом, аргентинский футболист догнал по этому показателю португальского форварда туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и экс-нападающего мадридского "Реала" и гельзенкирхенского "Шальке-04" Рауля.
Ранее сообщалось, что Месси установил очередное историческое достижение в Лиге чемпионов.