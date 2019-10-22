Эвра был в шоке от тренировок в «Ювентусе», назвав этап карьеры в «МЮ» праздником

38-летний Эвра выступал за «Ювентус» с 2014 по 2017 год.

— В «Ювентусе» было сложнее тренироваться, чем играть, — приводит слова Эвра Sky Sports. — Некоторые люди говорят, что в чемпионате Италии просто играть, но они даже не смогут там тренироваться. Для меня это было шоком.

Для меня выступления за «МЮ», где я выиграл много трофеев, были праздником по сравнению с двумя сезонами в Турине. В «Ювентусе» приходилось тренироваться даже в день матча.

В некоторых играх я пробегал 9-10 километров, а два дня спустя на тренировке меня заставляли добегать 2-3 километра. Все дело в том, что от футболистов требовали пробегать 12 километров в каждом матче, даже тогда, когда мы контроливали мяч всю игру.

Я горжусь, что играл два с половиной года за «бьянконери», это одна из самых сложных задач в моей жизни.