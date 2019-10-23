«Локомотив» Сёмина взорвал итальянскую прессу

В Юрия Сёмина и в его парней, да и ещё с практически пустой скамейкой запасных, мало кто верил, но счастье было близко. «Ювентус» чуть было не потерял очки в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «железнодорожниками». «Старая синьора» начала матч самоуверенно, за что и поплатилась в первые 45 минут. Полузащитник Алексей Миранчук на 30-й минует пробил под перекладину, шокировав Роналду и кампанию. И вплоть до 77-й минуты итальянцы уступали, пока Пауло Дибала не сравнял счёт, а потом он же увеличил разницу. К несчастью для российских болельщиков и радости фанатов «Ювентуса» встреча завершилась со счётом 1:2. «Локомотив» не смог огорчить туринцев, но коллектив Сёмина ещё долго будут обсуждать в Италии. News.ru собрал подборку итальянской прессы о прошедшем матче.

Час страха для «Ювентуса»

Итальянская газета La Repubblica, исповедующая умеренно левые взгляды, в своём отчёте о матче была уверена, что «Локомотив» уступит «Ювентусу», но все же страх «железнодорожники» навели.

Разумно было ожидать, что «Локомотив» не возьмёт очки, но извращённая Сёминым схема 5-4-1 поразила всех: настоящая стена защиты Гильерме, в которую «Ювентус» часто упирался, — описывает происходящее издание издание.

Газета отмечает, что после гола Миранчука «на протяжении часа страх поглотил весь стадион», и только после тройного свистка «его (страха) как будто никогда не существовало».

Мясорубка и русская плотина

Ведущее спортивное издание La Gazzetta dello Sport назвало защитную линию «Локомотива» «русской плотиной», которую с трудом удалось прорвать туринцам.

Издание отмечает, что немногие ждали опасности от москвичей, и «у россиян было всё для победы».

Русские забили, закрыли свои двери, и использовали трещины в противоположной, — утверждает La Gazzetta.

Во втором тайме многое изменилось, но несмотря на замены «атаковать русскую плотину было затруднительно».

«Ювентус» начал нервничать: там, где необходимо терпение, возникало безумие. Но туринцам удалось разрушить облака надежд российских болельщиков и поставить уверенную точку, — пишет газета.

Также в заметке отмечается, что главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри думал, что «Юве» будет доминировать, но после посчитал эту встречу «мясорубкой».

Да, никакого следа не осталось, что «Локомотив» мог отобрать очки у «Сеньоры», но в туринский вечер подопечные Сёмина излучали свет, — заключило издание.

Сонная защита «Юве»

Ведущая газета Италии Corriere Della Sera в материале называет защиту «Ювентуса» «сонной».

Через 30 минут россияне вышли вперёд благодаря сонной защите «Ювентуса», — пишет газета.

А вот во втором тайме, по мнению издания, «после часа страданий Дибала осветил умы людей: первый фейерверк (гол — News.ru) возродил ночь „Ювентуса“, в то время как второй осветил всю Сарриландию» (так называют туринские болельщики «Альянц Стадиум» — News.ru).

Что ж, россияне действительно смогли удивить всех итальянцев. 6 ноября «Локомотив» уже дома примет итальянский клуб. Просто не будет никому, и «железнодорожники» доказали это в Турине.