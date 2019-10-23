«Локо» в Турине: четверть часа до победы

News.ru — о матче третьего тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором московский «Локомотив» на выезде изрядно потрепал нервы туринскому «Ювентусу» и едва не обыграл гранда европейского футбола.

С 30-й минуты встречи, когда Алексей Миранчук в ходе быстрой атаки открыл счёт, и до 77-й «железнодорожники» выигрывали 1:0 и были близки к сенсационной победе. Однако аргентинский форвард «Юве» Пауло Дибала в течение двух минут забил два мяча и позволил своей команде избежать первого поражения в нынешнем сезоне во всех турнирах. На самом деле это был тот случай, когда логичным выглядел бы любой исход поединка: и нежданный триумф команды Юрия Сёмина , и волевая победа фаворита. Попробуем привести аргументы в поддержку обеих версий.

Почему «Локомотив» мог победить

Тактический сюрприз Сёмина

В матче первого тура Лиги чемпионов в Леверкузене, где «Локомотив» переиграл немецкий «Байер» (2:1) болельщиков и специалистов восхитило оригинальное тактическое решение наставника «Локо»: он перевёл номинального центрального защитника Серкейро Мурило в зону опорного полузащитника, образовав в середине поля мощный кулак из трёх хавбеков. Этот ход помог Гжегожу Крыховяку и Дмитрию Баринову уделять больше внимания атакующим действиям, и оба «опорника» отметились забитыми мячами. Теперь же Сёмин сделал обратный ход, вернув Мурило в линию обороны и сыграв в три центральных защитника. Против мощнейшей атаки «Ювентуса» это решение оказалось на сто процентов логичным и верным. Ведран Чорлука и Бенедикт Хёведес получили хорошего помощника в совсем не лишнего игрока в плане взаимной подстраховки при попытках туринцев пробиться к воротам «Локо» через центр. А крайние защитники «железнодорожников» Владислав Игнатьев Брайан Идову смогли сосредоточиться на нейтрализации чрезвычайно активных фланговых игроков «Юве» — бразильца Алекса Сандро и колумбийца Хуана Куадрадо . Выбранная штабом Сёмина тактическая схема с тремя центральными защитниками здорово работала 75 минут игрового времени, и вполне могла оставаться эффективной до конца встречи — если бы не индивидуальное мастерство и голевое чутьё единственного игрока туринской команды.

Отличная работа полузащитников

В том, что чемпион Италии больше часа не мог забить на своём поле вице-чемпиону России, велика заслуга и средней линии «Локомотива». Сёмин, выбрав тактическую схему 5-3-2, сформировал перед пятёркой защитников плотную и подвижную конструкцию, в которой в Баринову и Крыховяку примкнул Жоау Мариу, действовавший ближе к левой бровке. Эта троица отменно «фильтровала» многие атаки хозяев ещё на дальних подступах к штрафной Гильерме, а при первой же возможности усилиями в первую очередь Мариу и чуть реже — Крыховяка организовывала быстрые контратаки. В противоборстве с этим португало-российско-польским трио как-то сникли и потерялись хвалёные хавбеки «Ювентуса», особенно — Сами Хедира. Чемпион мира-2014 в составе сборной Германии был в итоге заменён в самом начале второго тайма, а главный диспетчер туринцев босниец Миралем Пьянич если и создавал остроту у ворот москвичей, то по большей части со «стандартов». Короче говоря, чётко выполнявшие задания тренерского штаба «железнодорожники» если и не загнали в тупик полузащиту итальянского клуба, то весьма серьёзно ограничили её активность.

Не день Криштиану

Не в своей тарелке в этот вечер выглядела не только средняя линия «Ювентуса» — далеко не блестящую игру выдал и самый звёздный футболист «бьянконери». Чаще всего (во всяком случае, в первом тайме) Криштиану Роналду оказывался в той зоне в штрафной «Локо», которую контролировал Мурило. Нельзя сказать, что молодой бразильский защитник не давал продыху португальскому бомбардиру, но помехи создавать успевал. Однажды, правда, в самом дебюте встречи Роналду ускользнул от защитника и после навеса справа наносил удар с лёта фактически без помех, но мяч полетел значительно выше цели. Возможно, этот эпизод вкупе с докучливостью старательного Мурило испортили вечеринку Криштиану, который в дальнейшем ничего выдающегося не показал. Разве что в конце первой половины пошёл в жёсткий стык с Гильерме и нанёс небольшую травму вратарю российской сборной, которая, впрочем, не помешала тому продолжить игру. А после перерыва Роналду хоть и пытался помочь партнёрам отыграться, но в главные герои матчи точно не попал.

Почему «Локомотив» не мог победить

Дибала «в огне»

Не случайно Юрий Сёмин накануне игры на предматчевой пресс-конференции подчёркивал, что «Ювентус» ни в коем случае нельзя называть командой одной звезды. «Здесь на каждой позиции играют футболисты очень высокого класса», — отметил Юрий Палыч . И ход встречи наглядно проиллюстрировал слова 72-летнего мэтра российского тренерского корпуса. Не пошла игра у Криштиану — а вот вам два разящих удара от Пауло Дибалы . Безусловно, на руку аргентинскому форварду сыграла и усталость игроков обороны «Локо», 75 минут сдерживавших натиск соперника, и выход на замену вместо Хедиры ещё одного представителя Аргентины — Гонсало Игуаина . С его появлением на поле дуэт нападающих «Ювентуса» превратился в трио, что существенно увеличило нагрузку на оборонительные порядки москвичей и в итоге заставило их ошибаться. Но не станем сбрасывать со счетов и индивидуальное мастерство Дибалы. Первый мяч он положил в ворота Гильерме красивым обводящим ударом из-за пределов штрафной — такие нечасто увидишь в матчах российского чемпионата. А победный гол Пауло помогло забить настоящее чутьё форварда-«убийцы», вовремя оказывающегося в нужном месте, чтобы добить мяч в ворота после сэйва голкипера соперника. В этом и заключается величие «Ювентуса»: если не Роналду, то Дибала, а если бы это был не Дибала, то был бы условный Игуаин — в составе обязательно найдётся исполнитель, способный взять роль лидера на себя в трудный момент.

«Живчик» Куадрадо

Главному тренеру «Ювентуса» Маурицио Сарри, приступившему к работе с командой лишь несколько месяцев назад, клубные боссы должны сказать большое спасибо хотя бы за то, что тот за столь короткий промежуток времени сумел «реанимировать» Хуана Куадрадо. Один из лидеров сборной Колумбии при прежнем тренере Массимилиано Аллегри как-то зачах, регулярно отправлялся в аренду в другие клубы, и речь даже шла о продаже атакующего хавбека. Однако Сарри неожиданным решением — переводом на правый фланг обороны — в кратчайшие сроки перезагрузил карьеру Куадрадо. На новой позиции колумбиец вновь расцвёл, а в поединке с «Локомотивом» стал одним из лучших в составе своей команды. Носясь без устали по своей бровке, он сделал уйму острых навесов в штрафную гостей (снова вспомним эпизод с ударом Криштиану выше ворот), постоянно затруднял Жоау Мариу выход со своей половины поля в контратаки, а на той самой роковой для «Локо» 77-й минуте сделал пусть не обостряющий, но своевременный пас Дибале, который превратил эту передачу в голевую. Пожалуй, Куадрадо следует назвать вторым героем матча после аргентинского автора дубля.

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