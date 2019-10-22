«Яшину ампутировали ногу, а он: „Я обещал жене плащ“»

Ловчев: Яшину ампутировали ногу, а он — мне: «Вот деньги, я обещал жене плащ»

«Величие Яшина в нескольких вещах. Первая — я прихожу и меня ведут к генералу Богданову, который возглавлял общество «Динамо», а оттуда выходит Яшин, которого убрали из «Динамо». Человек, которого убрали, что он должен говорить? Какой плохой клуб и какой Богданов нехороший? А он выходит и говорит только хорошие слова об обществе, о людях, о «Динамо».

Вторая вещь — произошла трагедия и ему ампутировали ногу, — это было в Венгрии. Пошла гангрена, я находился в тот момент вместе с ним в больнице, и когда ему сообщают об этом, а он думал о жене: «Жень, вот деньги, я обещал Валентине купить кожаный плащ. Возьми эти деньги и если сможешь купи и отвези ей».

Это говорит о том, что этот человек думает о семье, о людях, а сегодня, практически, такого нет», — передаёт слова Ловчева корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.