Португалия обошла Россию в таблице УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.
По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку. 22 октября московский "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл туринскому "Ювентусу", а петербургский "Зенит" 23 числа уступил "РБ Лейпциг" с результатом 1:2.
При этом португальская "Бенфика" на своем поле обыграла французский "Лион" (2:1).
Шестое место таблицы коэффициентов позволяет заявлять в еврокубки шесть команд — три в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европы и две в новый турнир — Лига Конференций.
24 октября сыграют в Лиге Европы сыграют еще два российских клуба — "Краснодар" и ЦСКА.
Ранее Магомед Оздоев заявил, что "Зенит" пропустил какой-то фантастический мяч.