Португалия обошла Россию в таблице УЕФА

Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия уступила Португалии шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сообщает ТАСС.

По итогам матчей третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Россия опустилась на седьмую строчку. 22 октября московский "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл туринскому "Ювентусу", а петербургский "Зенит" 23 числа уступил "РБ Лейпциг" с результатом 1:2.

При этом португальская "Бенфика" на своем поле обыграла французский "Лион" (2:1).

Шестое место таблицы коэффициентов позволяет заявлять в еврокубки шесть команд — три в Лигу чемпионов, одну в Лигу Европы и две в новый турнир — Лига Конференций.