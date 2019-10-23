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«Зенит» потерпел первое поражение в Лиге чемпионов 

Вести.Ru + ещё 6 45 минут назад
«Зенит» потерпел поражение в Германии
Фото: РИА Новости
В Лейпциге прошел матч третьего тура Лиги чемпионов между германским "РБ Лейпциг" и "Зенитом" из Санкт-Петербурга. Хозяева поля, проиграв первый тайм 0:1, добился победы с результатом 2:1.
Матч начался с удара полузащитника хозяев Конрада Лаймера в перекладину. Но "Зенит" довольно быстро выровнял игру. Более того, на 25 минуте Ярослав Ракицкий дальним ударом вывел чемпионов России вперед. Остаток первого тайма гости смотрелись предпочтительней.
Но во втором тайме футболисты "Лейпцига" заметно прибавили. На 49 минуте Лаймер сумел нанести точный удар в дальний от Михаила Кержакова угол. На 60 минуте хозяева вышли вперед после роскошного гола Марселя Забитцера.
"Зенит" постарался уйти от поражения, но мог скорее пропустить. Не использовал два момента Матеус Кунья. Но и у гостей были возможности. Йордан Осорио пробил выше перекладины, Робертт Мак не смог как следует пробить по мячу.
"РБ Лейпциг" выиграл 2:1, набрал 6 очков и обошел "Зенит" в таблице группы G. 5 декабря соперники встретятся снова, но уже в Санкт-Петербурге.
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Комментарии1
Футбол , Михаил Кержаков , Ярослав Ракицкий , Конрад Лаймер , Зенит
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