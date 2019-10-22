Каррера: готов снова поработать в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера отметил, что с удовольствием поработал бы в России снова.

«Какова вероятность вновь увидеть меня как тренера в России? Это не от меня зависит. Это зависит от того, захочет ли кто-то со мной поработать. Я готов. Я провёл прекрасное время в России и с удовольствием вернулся бы», — сказал Каррера в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» с 2016 по 2018 год. С красно-белыми итальянский специалист выиграл два трофея — чемпионат и Суперкубок России.