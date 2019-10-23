Моуринью может возглавить дортмундскую «Боруссию»

Бывший главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью провел встречу с руководством дортмундской Боруссии.
Согласно источнику, он обсудил возможные переезд в чемпионат Германии с гендиректором шмелей Ханс-Йоахимом Ватцке. Отмечается, что функционер готов пригласить португальца в случае увольнения Люсьена Фавра с должности главного тренера. Также сообщается, что Моуринью дал согласие и приступил к изучению немецкого языка.
На данный момент Боруссия занимает 4-е место в бундеслиге, набрав 15 очков.